2019-01-22T15:29:09+03:00
Происшествия

В Рыбинске петарда попала в глаз 17-летней девушке во время квеста

Шансы на восстановление зрения врачи считают невысокими
Екатерина РЯБЦЕВА
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Девушке удалили хрусталик, но хотят сохранить глаз как орган - его буквально собрали по частям/ФОТО: из личного архиваДевушке удалили хрусталик, но хотят сохранить глаз как орган - его буквально собрали по частям/ФОТО: из личного архива
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16 января студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли в квест-комнату на улице Герцена. Ребята получили билеты на мероприятие за доброе дело – в новогодние праздники в качестве волонтеров поздравляли детей-инвалидов.

В какой-то момент игра вышла из-под контроля. Ни при каких обстоятельствах участники не должны были оказаться на улице – сценарий квеста предполагает движение только внутри помещения. Но студенты открыли окно и выпрыгнули наружу. А там организаторы шоу подготовили пиротехническое зрелище.

– Дети должны были из окна посмотреть фейерверк, но в какой-то момент петарды упали. Дети выбежали на улицу, и часть из них оказалась под огнем, – прокомментировали «КП-Ярославль» в квест-комнате.

Перед началом мероприятия ребятам провели инструктаж. Они принесли с собой сменную одежду и обувь. Никто не мог предположить, что участники станут в такую погоду выпрыгивать из окон на улицу.

– Когда мы пришли на квест, нам сказали, что надо найти выход. Ну, мы и нашли, стали вылезать. Я почти последняя к окну подошла, хотела выпрыгнуть, и в этот мемент мне снарядом в глаз попало. Говорят, что ожога нет, значит, не взорвался, а просто влетел в лицо с огромной силой, – рассказала сама пострадавшая.

Актеры квеста оказали девушке первую помощь и сами отвезли студентку в травмпункт. Оттуда девушку переправили в детскую областную больницу. Девушка попала в реанимацию, а на следующий день ее прооперировали. Процедура длилась 4 часа. Глаз собрали буквально по частям, удалили хрусталик, но шансы на восстановление зрение пока невысоки. Теперь, скорее всего, жительницу Рыбинска отправят в Москву, чтобы установить новый хрусталик.

Виноваты ли организаторы квеста в случившемся, будут выяснять правоохранительные органы.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов игр наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в Следстенном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Пока администраторы шоу не отказываются от общения со СМИ и обещают помочь родителям девушки.

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