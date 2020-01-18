В Ярославле оборудовали единственную купель на пруду Толгского монастыря

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:08:27+03:00

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По традиции на Крещение Господне в Ярославле оборудуют несколько купелей. Однако в этом году аномально теплая зима, сильное течение Волги и недостаточный слой льда на водоемах внес коррективы в празднование. В Ярославле оборудована только одна купель - на пруду Толгского монастыря.

Ее освятили сегодня утром. Провести обряд омовения можно до 20:00 19 января.

Всего по области сделали чуть более двух десятков купелей.

ИСТОЧНИК KP.RU