2020-01-18T14:08:27+03:00
Общество

В Ярославле оборудовали единственную купель на пруду Толгского монастыря

Ее освятили сегодня утром
Полина Вачнадзе
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Окунуться моно будет до 20:00 19 января. ФОТО: Владимир Волков ВКонтактеОкунуться моно будет до 20:00 19 января. ФОТО: Владимир Волков ВКонтакте
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По традиции на Крещение Господне в Ярославле оборудуют несколько купелей. Однако в этом году аномально теплая зима, сильное течение Волги и недостаточный слой льда на водоемах внес коррективы в празднование. В Ярославле оборудована только одна купель - на пруду Толгского монастыря.

Ее освятили сегодня утром. Провести обряд омовения можно до 20:00 19 января.

Всего по области сделали чуть более двух десятков купелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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