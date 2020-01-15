2020-01-15T09:52:26+03:00
Общество

Список мест для купания на Крещение в Ярославской области

В регионе сделают 23 купели
Полина Вачнадзе
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В прошлом году места со святой водой посетили 22 тысячи жителей областиВ прошлом году места со святой водой посетили 22 тысячи жителей областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ежегодно окунуться в крещенские купели приходят тысячи верующих. Например, в прошлом году места со святой водой посетили 22 тысячи жителей области, правда, решила погрузиться в ледяную воду только половина из них – 11 тысяч.

В региональном Управлении МЧС вчера прошло заседание рабочей группы, на котором обсудили вопрос организации мест купания во время Крещения Господня. Из-за теплой погоды на сегодняшний день слой льда не соответствует безопасной норме практически на всех водоемах Ярославской области.

- Для организации массовых купаний его толщина должна быть не менее 25 сантиметров. Если в прошлом году официальных мест купания было порядка 46, на сегодняшний день предварительно мы имеем в списке 23 места. Это купели без выхода на реки и озера, - пояснил начальник Главного Управления Олег Бочаров.

Купание в иордани на Крещение для многих верующих является уже доброй традицией, однако, настоятель Храма Спаса Нерукотворного села Гавшинка иерей Сергий отметил, что самым важным для православного христианина является посещение храма, службы, исповедь и причастие.

- Это то, что влияет на его духовное и душевное спасение. Посещение купели – это позыв души. Это не является необходимым, - сказал иерей Сергий.

Но если вы не можете противостоять позыву своей души, вот список официальных купелей, организованный к Крещению в Ярославской области. Там будут дежурить спасатели, полиция и медики.

Ярославль:

- Толгский женский монастырь, пруд

Некрасовский район:

- Бурмакинское СП, д.Кувакино, пруд у храма во имя Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных

- СП Красный Профинтерн, с.Вятское, часовня-купель во имя Божией Матери

Ярославский район:

- Ивняковское СП, с.Сарофоново, р.Пажица

Даниловский МР:

- Данилов, родник на пересечении улиц Первомайская и Володарского рядом с Воскресенской церковью

- с.Покров, улица Петрушинская на территории родника церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Ростовский район:

- Петровское СП, с.Деболовское, источник преподобного Сергия на р.Сара

Переславль:

- Нагорьевское ТУ, м.Сольба, Николо-Сольбинский монастырь (стационарная купель)

- Пригородное ТУ, с.Никитская слобода, источник преподобного Никиты Столпника (стационарная купель)

- Пригородное ТУ, с.Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель)

- Пригородное ТУ, с.Новоадексеевка, источник Алексия человека Божия (стационарная купель)

Угличский район:

- с.Дивная гора, р.Воржихоть, храм Троицы

- с.Нефедьево, источник святого Николая и святого Тихона Амафунтского

Пошехонский район:

- Пошехонье, р.Согора, Троицкий собор

- Белосеьское СП, д.Занево, источник святого Андриана

Брейтовский район:

- Брейтовское СП, берег р.Сить в районе Прощенного ручья у н.п.Коростель

Рыбинский район:

- Покровское СП, с.Николо-Корма, р.Корма-ручей

Тутаевский район:

- Тутаев, пруд у Вознесенского собора

- Тутаев, ул.Ярославская, святой источник Святого Николая

- Святой источник на р.Ковать

- Чебаковское СП, п.Никульское, ул.Дорожная,1, пруд за кафе

Мышкинский район:

- Мышкин, река Волга в районе дома №1 по улице Ленина

Борисоглебский район:

- 1,5 километра от с.Красново, источник

- Высоковское СП, с.Кондаково, источник преподобного Иринарха Затворника

ИСТОЧНИК KP.RU

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