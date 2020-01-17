В Ярославле в ДТП на Московском проспекте в машине сгорели два человека
Еще двое доставлены в больницу
Скрин с видео из группы "Подслушано в Ярославле"
Изменить размер текста:
Авария произошла сегодня, 17 января, на Московском проспекте в 20:50 у НПЗ. Столкнулись две иномарки: "Mitsubishi" и "Тойота". Первая машина сгорела полностью, в ней находились двое мужчин, оба погибли.
Вторая машина также загорелась, но водителя и пассажира удалось спасти. Оба они с травмами доставлены в больницу.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Информация будет обновляться.
ИСТОЧНИК KP.RU