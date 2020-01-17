2020-01-17T22:19:18+03:00
Происшествия

В Ярославле в ДТП на Московском проспекте в машине сгорели два человека

Еще двое доставлены в больницу
Полина Вачнадзе
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Скрин с видео из группы "Подслушано в Ярославле"Скрин с видео из группы "Подслушано в Ярославле"
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Авария произошла сегодня, 17 января, на Московском проспекте в 20:50 у НПЗ. Столкнулись две иномарки: "Mitsubishi" и "Тойота". Первая машина сгорела полностью, в ней находились двое мужчин, оба погибли.

Вторая машина также загорелась, но водителя и пассажира удалось спасти. Оба они с травмами доставлены в больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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