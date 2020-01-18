2020-01-18T11:18:44+03:00
Происшествия

Виновнику аварии на Московском проспекте в Ярославле грозит до 7 лет лишения свободы

В ДПТ погибли два человека
Полина Вачнадзе
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Водителя и пассажира "Тойоты" усели вытащить из машины. ФОТО: МЧС Ярославль в ТвиттереВодителя и пассажира "Тойоты" усели вытащить из машины. ФОТО: МЧС Ярославль в Твиттере
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Напомним, что авария произошла вчера вечером, 17 января, на въезде в Ярославль со стороны Москвы.

По предварительной информации, водитель "Тойоты" врезался в "Мицубиши", обе машины загорелись. Водителя и пассажира из первой иномарки успели вытащить, сейчас они находятся в больнице. Водитель и пассажир "Мицубиши" сгорели в машине. Уже установлена их личность - это жители Гаврилов-Ямского района, мужчина и женщина 66 и 64 лет.

- Специализированным отделением следственной части СУ УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями в отношении водителя автомобиля «Тойота» возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщает пресс-служба областного УМВД.

За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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