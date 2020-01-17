Суд арестовал Рината Бадаева по делу о взятке в особо крупном размере на два месяца

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:06:35+03:00

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Заместитель Владимира Волкова останется за решеткой до 15 марта включительно. Защита Рината Бадаева настаивала на домашнем аресте, однако, суд счел это невозможным.

Тем временем, в мэрии сообщили, что Бадаев больше не заместитель мэра. Якобы, он написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 13 января. Последним его рабочим днем должно было стать 16 января, однако, в ночь с 15 на 16 его задержали.

Напомним, речь идет о взятке в 1.2 миллиона, которую Бадаев должен был получить от ООО «Ремис» за содейтвие в заключении муниципальных контрактов с Агентством по муниципальному заказу ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU