Ярэнерго приступило к восстановлению системы уличного освещения города Ярославля

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:17:55+03:00

Уже в январе ярославские энергетики заменили порядка 200 ламп на новые и отремонтировали более 80 светильников в разных районах областного центра, устранили выявленные дефекты на линиях электропередачи

Изменить размер текста: A A

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» совместно с мэрией города приступает к работам по обслуживанию системы наружного освещения Ярославля. Соответствующие разовые договоры заключаются между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и филиалом «Ярэнерго». Решается вопрос об оказании данной услуги филиалом на постоянной договорной основе.

Уже в январе ярославские энергетики заменили порядка 200 ламп на новые и отремонтировали более 80 светильников в разных районах областного центра, устранили выявленные дефекты на линиях электропередачи.

В Ярэнерго выделено девять единиц спецтехники и столько же специальных бригад в составе 28 человек, которые проводят ревизию системы, выявляют неисправности в работе светильников на городских улицах и дворовых территориях. Энергетики работают также над восстановлением эстетической составляющей горящих фонарей в городе, подбирая подходящую цветовую температуру ламп при выполнении работ.

Нужно отметить, что с 2018 года обслуживанием уличного освещения занимались сторонние организации, которые не располагали необходимыми техническими ресурсами и квалифицированным персоналом. В результате несвоевременного обслуживания отдельные элементы осветительной системы сейчас нуждаются в трудоемком ремонте и обслуживании, в некоторых случаях – исключительно в замене.

По словам первого заместителя директора – главного инженера филиала «Россети Центр Ярэнерго» Владимира Плещёва, этот процесс не быстрый: «На ревизию одного светильника и замену одной лампы у бригады уходит до 30 минут, серьезные нарушения могут потребовать значительно больше времени». Однако, квалификация специалистов Ярэнерго позволяет выполнять такого рода задачи в максимально сжатые сроки.

Производственная база, наличие собственного парка спецтехники и квалифицированный персонал позволяют Ярэнерго качественно проводить ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, в соответствие с требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика.

Справочно:

В соответствии со ст.14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства населенных пунктов (включая освещение улиц) относится к вопросам местного значения, то есть ответственность за организацию и расходы на обслуживание сетей наружного освещения закреплена за органами местного самоуправления. Непосредственно к выполнению работ по организации уличного освещения привлекаются на договорной основе специализированные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU