2020-01-14T13:54:10+03:00
Происшествия

В Ярославле началось рассмотрение дела о пытках Евгения Макарова в ИК-1

Один из бывших уфсиновцев раскаялся прямо в суде
Роман РЫЖИКОВ
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Оглашение первого приговора по "Ярославскому делу" назначено на 15 январяОглашение первого приговора по "Ярославскому делу" назначено на 15 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заволжском районном суде Ярославля сегодня состоялось заседание по делу о пытках в ярославской ИК-1. На скамье подсудимых – бывший уфсиновец Сергей Ефремов. Бывший замначальника оперативного отдела в суде раскаялся над содеянным

- Если бы мне дали второй шанс, конечно же я бы не стал бить, - признается Ефремов. - Как профессионал я тогда не справился, за что сейчас и несу ответственность.

В то же время Ефремов и его защитник настаивают на том, что Макаров, которого пытали 18 человек и снимали издевательства на видео, вел себя неподобающе, чем спровоцировал к себе такое отношение.

Прокурор запросил для Ефремова реального лишения свободы на 5 лет. Кроме того, лишить его права занимать руководящие должности в правоохранительных органах и лишить звания капитана.

Напомним, скандал разгорелся в июле 2018 года, когда в сеть попало видео из ярославской колонии. На кадрах события 29 июня 2017 года, когда толпа сотрудников ФСИН распинает заключенного Евгения Макарова на столе, бьет его по пяткам, льет на лицо воду через тряпку и всячески издевается.

После были задержаны 17 человек, в колониях начались массовые проверки, стало известно и о других случаях издевательств над заключенными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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