2020-01-14T12:55:12+03:00
Экономика

В праздники ярославцы скачали более 800 тыс. гигабайт интернета

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Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.
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Ежедневно в течение праздничных каникул жители Ярославской области использовали свыше 107 тыс. гигабайт. Это на 20% больше, чем в обычный день. Общая длительность телефонных разговоров в праздники выросла почти вдвое и составила около 350 тыс. минут.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба сотового оператора.

В целом по России в новогодние праздники абоненты Tele2 использовали 90 Пб интернета (90 млн гигабайт). В первый час нового года объем трафика вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.

Пик активности любителей телефонных разговоров в стране ожидаемо пришелся на 1 января. Охотнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы. Средняя продолжительность голосового вызова москвичей составила чуть более 2 минут (122 секунды). Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза (по России этот показатель составил +7%), за 1–8 января продолжительность звонков в столице выросла на 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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