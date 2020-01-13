2020-01-13T18:03:07+03:00
Общество

В Ярославле может измениться размер премий для одаренных детей

Многие из них не менялись много лет
Полина Вачнадзе
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Ежегодно назначается 50 стипендий ученикам школ искусствЕжегодно назначается 50 стипендий ученикам школ искусствФото: Мэрия Ярославля
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Вопрос изменения размеров премий, стипендий и других материальных поощрений для детей, которые добились успехов в учебе, спорте и искусстве обсудили сегодня на общегородском совещании в мэрии. В первую очередь был поднят вопрос об изменении размеров поощрений выпускникам, окончившим школу на "отлично", с так называемой серебряной медалью и

набравшим 100 баллов хотя бы по одному и экзаменов.

В сфере культуры также действует система поддержки одаренных детей - ежегодно назначается 50 стипендий ученикам школ искусств. Стипендия дается за достижения и победы в Международных и Всероссийских конкурсах, причем, не только ребятам, но и педагогам.

Спортсмены города тоже не лишены материальных наград - за год им выплачивается 130 стипендий. Однако суммы эти на протяжении долгих лет остаются неизменными. Например, в области спорта они не менялись уже 13 лет.

В связи с этим мэр Ярославля распорядился рассмотреть вопрос об увеличении суммы выплат для детей и подростков. На следующей неделе руководители соответствующих департаментов должны предоставить свои предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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