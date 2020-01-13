«Изменилось федеральное законодательство». Почему «серебряных» медалистов в Ярославле могут лишить премии

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 января, на общегородском совещании в мэрии подняли вопрос о назначении премии выпускникам школ, в частности, объяснили, почему собираются лишить «хорошистов» материальной помощи. Напомним, что на протяжении многих лет им выплачивалась единовременная награда – 2000 рублей. Школьники, закончившие образовательное учреждение с отличием, получали 3000, а выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному предмету – 1500 тысячи рублей.

Теперь же «золотым» медалистам премию хотят оставить на прежнем уровне, «стобальникам» поднять до 2000 рублей, а тех, кто закончил школу с двумя и более четверками – лишить вознаграждения.

- Это связано с изменением федерального законодательства. Сейчас нет понятия «золотых» и «серебряных» медалей, только медаль за особые успехи в учении для выпускников, которые имеют в аттестате пятерки и при этом сдали ЕГЭ по русскому и математике не менее чем на 70 баллов, - прояснила ситуацию директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

На данный момент, на аттестат с отличием в 2020 году претендуют 220-225 выпускников и у 20-30 школьников есть возможность заработать 100 баллов за ЕГЭ. То есть, исходя из общего количества старшеклассников, в этом году заканчивающих школу, денежные награды могут получить 10% выпускников.

Кроме того, на совещании мэр города предложил проиндексировать материальное вознаграждение одаренным детям и спортсменам.

ИСТОЧНИК KP.RU