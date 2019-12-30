О работе подразделений Сбербанка на территории Ярославской области в праздничные дни января

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-30T11:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославское отделение ПАО Сбербанк информирует о работе офисов во время новогодних праздников.

31 декабря 2019 года подразделения обслуживают клиентов по графику работы, сокращенному на 1 час.

С 01 по 07 января 2020 года офисы банка не работают. 8 января обслуживание клиентов осуществляют дежурные подразделения (46 офисов на территории области, информация на сайте ПАО Сбербанк по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib).

В течение всех праздничных дней воспользоваться услугами банка можно через дистанционные каналы - Сбербанк Онлайн, Мобильный банк. Оплатить услуги, снять средства со счета банковской карты можно в круглосуточных зонах самообслуживания, работающих при подразделениях банка, а также в устройствах самообслуживания, установленных в торговых центрах.

С 09 января 2020 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме.

Круглосуточно работает Контактный центр ПАО Сбербанк 8 800 555 55 50.

ИСТОЧНИК KP.RU