2019-12-14T13:04:34+03:00
Общество

В Тутаеве задержан парень, который жестоко избил 13-летнего подростка

Подозреваемый старше жертвы всего на два года
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Тутаеве 14 декабря задержали подозреваемого в избиении 13-летнего подростка. Парень, который наиболее жестоко избивал пострадавшего, оказался 15-летним учащимся одной из школ города.

- В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в сети появилось видео жесткого избиения подростка. На кадрах видно, что юношу бьют и руками, и ногами. После того, как инцидент получил огласку в СМИ, Следственный комитет начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тутаеве задержан парень, который жестоко избил 13-летнего подростка
В Ярославской области на трассе М-8 автомобиль насмерть сбил человека
Житель Ростова приговорен к исправительным работам из-за долга по алиментам
Где три белых коня? Еще одни декабрьские выходные в Ярославской области пройдут без снега
Ярославские школьники поедут на благотворительный Кадетский бал танцевать полонез и мазурку
Утки из Ярославля не хотят улетать на юг
В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело
В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы
В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей