В Тутаеве задержан парень, который жестоко избил 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-14T13:04:34+03:00

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Подозреваемый старше жертвы всего на два года

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В Тутаеве 14 декабря задержали подозреваемого в избиении 13-летнего подростка. Парень, который наиболее жестоко избивал пострадавшего, оказался 15-летним учащимся одной из школ города.

- В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в сети появилось видео жесткого избиения подростка. На кадрах видно, что юношу бьют и руками, и ногами. После того, как инцидент получил огласку в СМИ, Следственный комитет начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU