В Тутаеве задержан парень, который жестоко избил 13-летнего подростка
В Тутаеве 14 декабря задержали подозреваемого в избиении 13-летнего подростка. Парень, который наиболее жестоко избивал пострадавшего, оказался 15-летним учащимся одной из школ города.
- В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, накануне в сети появилось видео жесткого избиения подростка. На кадрах видно, что юношу бьют и руками, и ногами. После того, как инцидент получил огласку в СМИ, Следственный комитет начал проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU