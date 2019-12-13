В Тутаеве подросток зверски избил сверстника

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-13T09:49:40+03:00

Сейчас эти делом занимается Управление СКР по Ярославской области. ФОТО: скрин с видео группа "Тутаев Подслушано"

Стоящие рядом девочки смеялись, одна из них снимала избиение на видео

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Очередной скандал в Ярославской области. В Тутаеве подросток жестоко избил своего сверстника.

На видео, которое потом удалили из всех групп в социальной сети, видно, как ребята сначала спокойно разговаривают, а потом один из них резко повалил другого и начал избивать. Бьет и руками, и ногами с какой-то нечеловеческой жестокостью. Упавший свернулся калачиком и только закрывается руками, не пытаясь даже встать.

Рядом – несколько других подростков, в том числе и девушки. Все смеются. Одна из девочек снимает видео, просит других отойти и не портить ракурс.

Никто даже не пытается прийти на помощь и остановить изверга. Да что остановить – ему даже слово никто не сказал. Лишь одна из девчонок, улыбаясь, произнесла, что «мне его даже жалко», видимо, имея в виду избитого товарища.

ЧП, по неофициальным данным, произошло в ноябре. Известно, что пострадавший какое-то время был в коме, потом лечился в больнице.

Сейчас это дело взяло под свой контроль Управление СКР по Ярославской области, до этого материалы находились в полиции.

- Появилась информация о том, что в городе Тутаеве 14-летний подросток избил 13-летнего мальчика, произошедшее фиксировалось на видео. Следственными органами организована доследственная проверка. Также инициирован вопрос об изъятии уже имеющихся материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел и принятии к своему производств, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU