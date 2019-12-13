2019-12-13T09:49:40+03:00
Общество

В Тутаеве подросток зверски избил сверстника

Стоящие рядом девочки смеялись, одна из них снимала избиение на видео
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сейчас эти делом занимается Управление СКР по Ярославской области. ФОТО: скрин с видео группа "Тутаев Подслушано"Сейчас эти делом занимается Управление СКР по Ярославской области. ФОТО: скрин с видео группа "Тутаев Подслушано"
Изменить размер текста:

Очередной скандал в Ярославской области. В Тутаеве подросток жестоко избил своего сверстника.

На видео, которое потом удалили из всех групп в социальной сети, видно, как ребята сначала спокойно разговаривают, а потом один из них резко повалил другого и начал избивать. Бьет и руками, и ногами с какой-то нечеловеческой жестокостью. Упавший свернулся калачиком и только закрывается руками, не пытаясь даже встать.

Рядом – несколько других подростков, в том числе и девушки. Все смеются. Одна из девочек снимает видео, просит других отойти и не портить ракурс.

Никто даже не пытается прийти на помощь и остановить изверга. Да что остановить – ему даже слово никто не сказал. Лишь одна из девчонок, улыбаясь, произнесла, что «мне его даже жалко», видимо, имея в виду избитого товарища.

ЧП, по неофициальным данным, произошло в ноябре. Известно, что пострадавший какое-то время был в коме, потом лечился в больнице.

Сейчас это дело взяло под свой контроль Управление СКР по Ярославской области, до этого материалы находились в полиции.

- Появилась информация о том, что в городе Тутаеве 14-летний подросток избил 13-летнего мальчика, произошедшее фиксировалось на видео. Следственными органами организована доследственная проверка. Также инициирован вопрос об изъятии уже имеющихся материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел и принятии к своему производств, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тутаеве подросток зверски избил сверстника
Журналисты «КП-Ярославль» стали победителями конкурса «ПозициЯ»
В ярославскую больницу купили томограф для детей, которые боятся замкнутого пространства
В Ярославле у подростка нашли более полутора граммов наркотика
В новогодние праздники в центре Ярославля ограничат движение транспорта
В Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых яслей
Мэрия Ярославля пояснила, на что уходят деньги, выделенные на содержание снежной свалки
Рыбинскую елку-красавицу украсили деревянными игрушками
Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги
В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль
Ярославские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о капитальном ремонте
В Ярославской области праздничные ярмарки откроются за две недели до рождественских каникул
Труд сделал из тутаевца добропорядочного отца
В Ярославле 83-летняя бабушка заперлась на балконе, а квартиру медленно заполнял газ
Ярославцы просят чиновников вернуть городу снег
Женщина угрожала судебному приставу топором. На нее завели уголовное дело
График выплаты пенсий в Ярославской области: декабрь и январь
Ярославские тимуровцы изуродовали краской машины жителей Брагино
В Ярославле уничтожили поддельные запчасти для двигателей