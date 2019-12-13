Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-13T14:52:28+03:00

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Перед Новым годом в Ярославле будет космос: артисты циркового шоу “ARRIOLAS” в полном составе готовятся к премьере шоу, которая состоится 14 декабря. Все билеты на завтра проданы - новогодняя космическая постановка молодых выпускников циркового училища вызывает огромный интерес у публики.

-Мы создали театрализованный спектакль, который очень отличается от классического цирка, где один за другим идут номера, никак не связанные друг с другом, - рассказал ведущий шоу Дмитрий Дубов. - Нас вдохновили постановки цирка Du Soleil: получился микс традиционного цирка и лучших европейских постановок. Чтобы уйти от традиционной подачи, представление ставили продюсеры из шоу-индустрии: режиссер - заслуженная артистка России Ирина Соколовская, режиссер-постановщик и балетмейстер – заслуженный артист Удмуртии Андрей Соколовский. Мы много работаем со светом, звуком и спецэффектами”.

Артисты провели прессу к животным и познакомили с роскошными верблюдами и добродушными бобрами: мохнатая артистка Фрося позволила себя погладить и покормить морковкой. Владимир Сильченко - единственный в России дрессировщик бобров. Своих подопечных он очень любит, изучает их повадки и по внешнему виду бобра может угадать - готов ли он выступать, или у него нет настроения. Это неудивительно: в шоу мохнатые артисты рассказывают стихи, преодолевают препятствия и летают под куполом цирка.

Классических клоунов в шоу не будет: пассажиров корабля встретит Космическая инспекция. В роли суровых проверяющих - талантливые артисты цирка Владимир и Татьяна Сильченко. А жонглеры, акробаты, вольтижеры и гимнасты на полотнах создадут невероятное волшебство перевоплощений, полетов и опасных трюков.

Премьера новогодней ёлки на арене Ярославского Цирка - 14 декабря! Удивительное и яркое шоу цирка ARRIOLAS гостит в Ярославле в новогодние праздники - успевайте за билетами

ИСТОЧНИК KP.RU