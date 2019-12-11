Ярославские следователи передали в суд дело женщины, которая привязывала приемного сына к столбу
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы. Она являлась опекуном четырехлетнего ребенка. Вместе с приемными детьми семья проживала в Мышкинском районе.
С апреля по июнь 2019 года женщина привязывала малыша к столбу, лишая его свободы передвижения.
– Тем самым она нарушала его свободу передвижения, а также причиняла ребенку физическую боль и психические страдания, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Сейчас дело направлено в суд. Ребенка из семьи изъяли, а с женщиной расторгли договор. Также ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU