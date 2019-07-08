В Ярославской области многодетная семья привязала к столбу ребенка с особенностями развития

Жуткий инцидент произошел в селе Юрьевское Мышкинского района Ярославской области. Здесь, во дворе дома, принадлежащего многодетной семье, сотрудники органов опеки нашли привязанного столбу четырехлетнего мальчика. Приемные родители наказали его за шалость и посадили на привязь.

Что именно натворил мальчишка, чтобы заслужить такое наказание – неизвестно. По информации КП-Ярославль, у ребенка есть особенности развития.

Сейчас мальчик находится в больнице и проходит медобследование. Остальные семь детей находятся в социально-реабилитационном центре. Только один из них – родной.

Можно сказать, что мальчику повезло – визит сотрудников органы опеки был внеплановым, а в селе семья до этого была на хорошем счету.

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - сообщают в региональном УМВД.

Отметим, оба родителя официально нигде не работают.

Между тем, в Управлении образования администрации Мышкинского муниципального района отказались от комментариев.