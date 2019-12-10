Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей
С заведующей скандальным детским садом № 236 Татьяной Рекут расторгли договор по соглашению сторон. На должность исполняющего обязанности нового руководителя дошкольного учреждения пришла Ольга Кожевникова. С 2005 года она работала в саду старшим воспитателем.
В конце октября на территории детского сада воспитанники, вышедшие на прогулку, жестоко избили четырехлетнюю девочку. Она лежала на земле и плакала, но никто не проявлял к ребенку сочувствия.
Чуть позже к девочке подошла воспитательница и не пожалела ее, а стала ругать.
Девочку отправили на обследование, а воспитательница почти сразу ушла по собственному желанию.
Теперь детский сад остался и без заведующей.
ИСТОЧНИК KP.RU