Ярославский детский сад, где воспитанники избили девочку, остался без заведующей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-10T16:42:19+03:00

С ней расторгли договор по соглашению сторон

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С заведующей скандальным детским садом № 236 Татьяной Рекут расторгли договор по соглашению сторон. На должность исполняющего обязанности нового руководителя дошкольного учреждения пришла Ольга Кожевникова. С 2005 года она работала в саду старшим воспитателем.

В конце октября на территории детского сада воспитанники, вышедшие на прогулку, жестоко избили четырехлетнюю девочку. Она лежала на земле и плакала, но никто не проявлял к ребенку сочувствия.

Чуть позже к девочке подошла воспитательница и не пожалела ее, а стала ругать.

Девочку отправили на обследование, а воспитательница почти сразу ушла по собственному желанию.

Теперь детский сад остался и без заведующей.

ИСТОЧНИК KP.RU