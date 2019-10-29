2019-10-29T16:07:52+03:00
Общество

Ярославские детсадовцы во время прогулки издевались над четырехлетней девочкой, били ногами и кидали палки в лицо

Воспитательница никак не отреагировала на зверство малолетних воспитанников [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments72
Девочка несколько раз пыталась подняться, но ей не давали встать/ФОТО: Никита МакарьинДевочка несколько раз пыталась подняться, но ей не давали встать/ФОТО: Никита Макарьин
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео не для слабонервных, на котором маленькие дети в детском саду избивают четырехлетнюю девочку. Она лежит на земле и плачет, но никто из воспитанников не проявляет сочувствия. Они по очереди наступают ей на спинку, прыгают по ней, тыкают лицом в землю, кидают ветками и пинают в бока, а когда та пытается подняться, снова безжалостно толкают.

Самое страшное, что вокруг малышки собрались мальчики. Девочки в это время беззаботно играют, словно не замечая происходящего. Только отдельные «подруги» подходят к лежащему ребенку, чтобы ударить. И снова идут по своим делам. В какой-то момент детям надоедает это делать, и они расходятся. Девочка остается одна и пытается встать.

Запись длится три минуты, и лишь в конце к малышке подходит воспитательница. Она помогает ей подняться и что-то говорит.

Автор видео утверждает, что женщина накричала на ребенка за то, что та лежала на земле.

Все это безумие случилось в детском саду № 236, который находится на улице Лисицина.

Пострадавшей девочке всего четыре годика. Она ходит в группу «Гномик». Заведующая уверяет, что сейчас малышка находится в группе и чувствует себя нормально. Комментировать происходящее она отказалась.

Воспитательнице 69 лет. У нее большой педагогический стаж – 40 лет. Но почему она никак не среагировала на стадную жестокость, не пресекла зверство маленьких воспитанников и где была все это время – непонятно.

В комментариях к посту пресс-служба департамента образования мэрии Ярославля ответила, что вопрос взят под контроль, и они уже выясняют, что же случилось в дошкольном образовательном учреждении.

Однако такой сухой ответ не удовлетворил горожан. Они не стеснялись в выражениях в адрес родителей жестоких детей и воспитательницы, а также обвиняли во всем информационное пространство, телевизор и интернет, которые формируют сознание современного ребенка.

Ярославцы требуют увольнения возрастного педагога.

В Ярославле дети в детсаду издеваются над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
7 правил экологичного поведения на дорогах
Экология - это не только охрана окружающей среды. В широком смысле это попытка сделать честными и прозрачными взаимоотношения с внешним миром, другими людьми и с самим собой. Такой разумный стиль поведения сейчас становится все более популярным
"Всех - с Днём Комсомольского Братства! Желаю Победы на всех фронтах! Наш лозунг - вступил в Комсомол - не выходи из него!"
С таким поздравлением 91-летний лидер советского Комсомола Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1977 гг.) обратился во вторник, 29 октября, к слушателям Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В День рождения Золотого кольца в регионе будут чествовать пары, прожившие вместе 50 лет
В Ярославле в строящемся садике на улице Кирпичной ведутся отделочные работы
Прокуратура Ярославля начала проверку по факту избиения воспитанницы детского сада
В сосудистом центре Ярославля начали оперировать больных с острым ишемическим инсультом
Садиком, где издевались над четырехлетней девочкой, заинтересовался уполномоченный по правам ребенка
Следователи проводят проверку в ярославском детском саду, где дети избили девочку
В Ярославской области увеличатся выплаты многодетным семьям
Экстренное предупреждение МЧС: Ярославль завалит снегом
В Рыбинске начался ремонт детсада, который два года простоял в аварийном состоянии
Ярославские энергетики полностью восстановили нарушенное стихией электроснабжение
В Ярославской области ускорили мобильный интернет
Ярославцы начали выбирать символ 1010-летия города
Мэры городов «Золотого кольца» позавтракают в Ростове Великом на 2,5 миллиона рублей
Почтальон из Рыбинска стала финалистом Всероссийского проекта
Мошенники установили жительнице Ярославля защиту от мошенников за 600 тысяч рублей
Дом заминирован: жительница Ярославской области напилась и позвонила в полицию
Должник по ипотеке лишился ярославской квартиры за 1,5 миллиона рублей
В Ярославле пройдет «Большой этнографический диктант»
В Ярославле дорогу не поделили тепловоз, маршрутка и автомобиль