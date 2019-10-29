Ярославские детсадовцы во время прогулки издевались над четырехлетней девочкой, били ногами и кидали палки в лицо

В соцсетях появилось видео не для слабонервных, на котором маленькие дети в детском саду избивают четырехлетнюю девочку. Она лежит на земле и плачет, но никто из воспитанников не проявляет сочувствия. Они по очереди наступают ей на спинку, прыгают по ней, тыкают лицом в землю, кидают ветками и пинают в бока, а когда та пытается подняться, снова безжалостно толкают.

Самое страшное, что вокруг малышки собрались мальчики. Девочки в это время беззаботно играют, словно не замечая происходящего. Только отдельные «подруги» подходят к лежащему ребенку, чтобы ударить. И снова идут по своим делам. В какой-то момент детям надоедает это делать, и они расходятся. Девочка остается одна и пытается встать.

Запись длится три минуты, и лишь в конце к малышке подходит воспитательница. Она помогает ей подняться и что-то говорит.

Автор видео утверждает, что женщина накричала на ребенка за то, что та лежала на земле.

Все это безумие случилось в детском саду № 236, который находится на улице Лисицина.

Пострадавшей девочке всего четыре годика. Она ходит в группу «Гномик». Заведующая уверяет, что сейчас малышка находится в группе и чувствует себя нормально. Комментировать происходящее она отказалась.

Воспитательнице 69 лет. У нее большой педагогический стаж – 40 лет. Но почему она никак не среагировала на стадную жестокость, не пресекла зверство маленьких воспитанников и где была все это время – непонятно.

В комментариях к посту пресс-служба департамента образования мэрии Ярославля ответила, что вопрос взят под контроль, и они уже выясняют, что же случилось в дошкольном образовательном учреждении.

Однако такой сухой ответ не удовлетворил горожан. Они не стеснялись в выражениях в адрес родителей жестоких детей и воспитательницы, а также обвиняли во всем информационное пространство, телевизор и интернет, которые формируют сознание современного ребенка.

Ярославцы требуют увольнения возрастного педагога.