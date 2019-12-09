2019-12-09T16:23:19+03:00
Общество

Ярославец отсудил у парикмахера 50 тысяч за сломанный позвоночник

Мужчина поскользнулся на неочищенном от наледи крылечке
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
ПРедприниматель заплатил сверху за лекарства и неполученную зарплатуПРедприниматель заплатил сверху за лекарства и неполученную зарплатуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле опасности подстерегают на каждом шагу. Осторожным надо быть всегда и везде. Особенно – на ступеньках. Их здесь очень часто забывают чистить от снега и наледи (когда они есть).

В этом в марте этого года убедился на собственном опыте 32-летний ярославец. Мужчина пошел в одну из парикмахерских на улице 8 марта за новой прической, а вышел с переломом позвоночника. Он поскользнулся на нерасчищенном крылечке, упал и сломал поперечный отросток позвонка. Больше двух месяцев мужчина провел на больничном. А когда вышел, подал на хозяина парикмахерской в суд.

- Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы, связанные с приобретением лекарственных средств, а также, возмещение утраченного заработка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Напомним, в этом году мэрия пообещала серьезно наказывать предпринимателей, которые не будут чистить снег и лед

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле появилось оборудование для выполнения сложных операций на глазах
Рыбинским предпринимателям компенсируют затраты на исторические вывески в центре города
В Рыбинске установили бюсты в память о земляках - десантниках шестой роты
В Рыбинске собрались известные российские и иностранные пианисты
На доме Бориса Немцова в Ярославле снова появилась мемориальная табличка
Ярославские спасатели: сколько сантиметров льда нужно для безопасной рыбалки
В Рыбинске из-за НаШествия Дедов Морозов ограничат движение транспорта
Администрации районов Ярославля рассказали о новогоднем оформлении территорий
Мэрия не смогла продать Ленинский рынок за 145 миллионов рублей
Завтра в Ярославле вновь перекроют Тутаевское шоссе
В Ярославле на Труфанова трамвай задавил легковушку
«Ростелеком» запускает книжный проект
В ДТП под Ярославлем пострадали пять человек
Еще один ярославец убил другого кухонным ножом
Будьте внимательны. Из-за разницы температур в Ярославской области гололед
«Волшебный троллейбус» вновь выйдет на улицы Ярославля
Рыбинец с силой вырвал у пенсионерки сумку с деньгами
Вышли в тапках и с кошками на руках: в доме на улице Лескова в Ярославле сработала пожарная тревога
20 лет за свертки с героином и ацетилкодеином: в Ярославле задержали парней из союзных республик
Ярославские волонтеры продолжают искать 38-летнего мужчину. Он ушел из дома в октябре