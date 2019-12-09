Ярославец отсудил у парикмахера 50 тысяч за сломанный позвоночник

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-09T16:23:19+03:00

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В Ярославле опасности подстерегают на каждом шагу. Осторожным надо быть всегда и везде. Особенно – на ступеньках. Их здесь очень часто забывают чистить от снега и наледи (когда они есть).

В этом в марте этого года убедился на собственном опыте 32-летний ярославец. Мужчина пошел в одну из парикмахерских на улице 8 марта за новой прической, а вышел с переломом позвоночника. Он поскользнулся на нерасчищенном крылечке, упал и сломал поперечный отросток позвонка. Больше двух месяцев мужчина провел на больничном. А когда вышел, подал на хозяина парикмахерской в суд.

- Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы, связанные с приобретением лекарственных средств, а также, возмещение утраченного заработка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Напомним, в этом году мэрия пообещала серьезно наказывать предпринимателей, которые не будут чистить снег и лед

ИСТОЧНИК KP.RU