Ярославец отсудил у парикмахера 50 тысяч за сломанный позвоночник
В Ярославле опасности подстерегают на каждом шагу. Осторожным надо быть всегда и везде. Особенно – на ступеньках. Их здесь очень часто забывают чистить от снега и наледи (когда они есть).
В этом в марте этого года убедился на собственном опыте 32-летний ярославец. Мужчина пошел в одну из парикмахерских на улице 8 марта за новой прической, а вышел с переломом позвоночника. Он поскользнулся на нерасчищенном крылечке, упал и сломал поперечный отросток позвонка. Больше двух месяцев мужчина провел на больничном. А когда вышел, подал на хозяина парикмахерской в суд.
- Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы, связанные с приобретением лекарственных средств, а также, возмещение утраченного заработка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Напомним, в этом году мэрия пообещала серьезно наказывать предпринимателей, которые не будут чистить снег и лед
ИСТОЧНИК KP.RU