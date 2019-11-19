2019-11-19T13:21:45+03:00
Общество

За неочищенные дорожки и козырьки будут штрафовать бизнесменов

Ярославским предпринимателям напомнили о правилах уборки снега
Роман РЫЖИКОВ
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Штраф - до 100 тысяч рублейШтраф - до 100 тысяч рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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В предвкушении холодов и снегопадов мэрия Ярославля напомнила предпринимателям, что благоустройство города – не право, а обязанность. Этими словами власти сказали бизнесменам: «Не будете чистить снег – оштрафуем».

Чтобы не потерять до ста тысяч рублей, юрлица и ИП должны обеспечивать уборку территории: вынос мусора, очистку тротуаров и дорожек, лестниц от снега и льда, посыпку песком.

-Уборка снега с тротуаров и пешеходных дорожек должна осуществляться регулярно, при этом нельзя сгребать его к стенам зданий или на проезжую часть. Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, козырьках, балконах и водосточных трубах должно производиться своевременно, не допуская возникновения угрозы пешеходам и зданиям, – уточняют в мэрии.

Кроме того, уборка должна осуществляться не менее двух раз в день и так, чтобы никому не навредить. А очистка крыш - в светлое время суток и с заботой о прохожих, припаркованных машинах, дорожных знаках, заборах, кустиках и деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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