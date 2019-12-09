2019-12-09T13:56:40+03:00
Общество

Мэрия не смогла продать Ленинский рынок за 145 миллионов рублей

Аукцион не состоялся
Роман РЫЖИКОВ
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Нашелся только один желающийНашелся только один желающийФото: Мэрия Ярославля
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9 декабря в Ярославле не состоялся аукцион по продаже Ленинского рынка. На электронные торги заявилась только одна компания – ООО «ЭКО», принадлежащая брату депутата муниципалитета Романа Галагаева Илье Галагаеву. Поскольку других желающих не оказалось, аукцион перенесли почти на два месяца.

Депутаты муниципалитета одобрили продажу рынка на Пятерке при условии, что он будет продан дороже 145 миллионов рублей. Еще одним важным условием стало сохранением после продажи профиля предприятия.

Новый аукцион назначен на 30 января. Власти надеются, что к этому времени найдутся еще люди, которые могут себе позволить такие покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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