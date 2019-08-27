В Ярославле продадут рынок Ленинского района

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-27T12:06:04+03:00

Выручить от реализации имущества планируют более 38 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Ярославле власти собираются продать рынок Ленинского района. Такое предложение мэрия города вынесла на рассмотрение депутатов муниципалитета. 100% акций предприятия, а это 38424 штуки, выставят на торги. Каждую оценили в 1000 рублей. То есть выручить с продажи рынка город планирует более 38 миллионов рублей.

- Принятие данного решения обусловлено тем, что деятельность указанного общества не связана с осуществлением полномочий органами местного самоуправления, - говорится в документах, представленных на рассмотрение муниципалитета.

Обсудить эту тему власти намерены 28 августа на заседания постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.

ИСТОЧНИК KP.RU