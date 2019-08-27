В Ярославле продадут рынок Ленинского района
В Ярославле власти собираются продать рынок Ленинского района. Такое предложение мэрия города вынесла на рассмотрение депутатов муниципалитета. 100% акций предприятия, а это 38424 штуки, выставят на торги. Каждую оценили в 1000 рублей. То есть выручить с продажи рынка город планирует более 38 миллионов рублей.
- Принятие данного решения обусловлено тем, что деятельность указанного общества не связана с осуществлением полномочий органами местного самоуправления, - говорится в документах, представленных на рассмотрение муниципалитета.
Обсудить эту тему власти намерены 28 августа на заседания постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.
ИСТОЧНИК KP.RU