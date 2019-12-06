«Задохнуться и не встать»: ярославцы сняли на видео автобус «из ада»
В Ярославле пассажиры автобуса № 7 сегодня могли кататься на «адской колеснице», которая попала в объективны неравнодушных горожан. Техника вышла на маршрут с явным нарушением: за автобусом тянулся такой шлейф из выхлопных газов, что из-за него другие участники движения не могли ничего разглядеть. Многие пожаловались и на едкий запах, который испускала «семерка».
Но больше всего пользователей общественного транспорта возмутило не состояние автобуса, не помеха другим водителям, а взлетевшая до 28 рублей цена за проезд при таком качестве обслуживания.
Ярославцы сняли на видео автобус "из ада".Видео: Жесть Ярославль/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU