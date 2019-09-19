В Ярославле с 1 октября цена проезда в городском транспорте вырастет до 28 рублей

В Ярославле с 1 октября проезд в городском транспорте вырастет до 28 рублей.

- Решение по этому вопросу принято, но постановление еще не подписано, оно находится на согласовании, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Повышение тарифов коснется муниципального транспорта, который работает по регулируемому тарифу – трамваев, троллейбусов и городских автобусов. То есть весь транспорт, где предоставляются льготы.

Частных перевозчиков, которые работают на маршрутках, это решение не затронет. Они вправе сами устанавливать цену на свои билеты. Единственное, что от них требуется – это подать экономическое обоснование необходимости повышения проезда в антимонопольную службу. Но сделать это не просто.

- Нам самим, наверное, даже не составить правильно этот документ, нужно нанимать специализированную организацию, - говорят частники.

Впрочем, даже желание увеличивать тарифы есть далеко не у всех предпринимателей.

- У частных перевозчиков разная экономическая ситуация. Примерно 30% из них задумываются над повышением цен, но 70% пока устраивает действующий тариф в 26 рублей, - рассказал один из предпринимателей, занимающихся перевозками в Ярославле.

К тому же маршрутчники за 15 дней до повышения стоимости билетов должны уведомить об этом власти и повесить объявления для пассажиров. Пока этого никто не сделал. То есть об увеличении цены с 1 октября у них точно речи идти не может.

Получается, что в Ярославле может сложиться парадоксальная ситуация – проезд в муниципальном транспорте окажется выше, чем в маршрутках. Это может обернуться тем, что пассажиры массово пересядут на частный общественный транспорт. В таких условиях власти вряд ли получат тот эффект, на который рассчитывают – увеличение доходности городских транспортных предприятий. Мы будем следить за развитием ситуации.

Напомним, вопрос о повышении стоимости проезда в ярославском транспорте обсуждали уже давно. В последний раз тариф меняли два года назад. За это время подорожали автобусы, комплектующие, топливо. Некоторые транспортники настаивали на том, что пришла пора повышать цену билетов до максимально возможных значений, установленных областным департаментом регулирования тарифов на этот год: в трамваях и троллейбусах до 31,2 рубля, в автобусах - до 28,62 рублей.