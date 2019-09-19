2019-09-19T15:16:02+03:00
Общество

В Ярославле с 1 октября цена проезда в городском транспорте вырастет до 28 рублей

А вот в маршрутках тарифы останутся прежними
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле с 1 октября повысится стоимость проезда.В Ярославле с 1 октября повысится стоимость проезда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле с 1 октября проезд в городском транспорте вырастет до 28 рублей.

- Решение по этому вопросу принято, но постановление еще не подписано, оно находится на согласовании, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Повышение тарифов коснется муниципального транспорта, который работает по регулируемому тарифу – трамваев, троллейбусов и городских автобусов. То есть весь транспорт, где предоставляются льготы.

Частных перевозчиков, которые работают на маршрутках, это решение не затронет. Они вправе сами устанавливать цену на свои билеты. Единственное, что от них требуется – это подать экономическое обоснование необходимости повышения проезда в антимонопольную службу. Но сделать это не просто.

- Нам самим, наверное, даже не составить правильно этот документ, нужно нанимать специализированную организацию, - говорят частники.

Впрочем, даже желание увеличивать тарифы есть далеко не у всех предпринимателей.

- У частных перевозчиков разная экономическая ситуация. Примерно 30% из них задумываются над повышением цен, но 70% пока устраивает действующий тариф в 26 рублей, - рассказал один из предпринимателей, занимающихся перевозками в Ярославле.

К тому же маршрутчники за 15 дней до повышения стоимости билетов должны уведомить об этом власти и повесить объявления для пассажиров. Пока этого никто не сделал. То есть об увеличении цены с 1 октября у них точно речи идти не может.

Получается, что в Ярославле может сложиться парадоксальная ситуация – проезд в муниципальном транспорте окажется выше, чем в маршрутках. Это может обернуться тем, что пассажиры массово пересядут на частный общественный транспорт. В таких условиях власти вряд ли получат тот эффект, на который рассчитывают – увеличение доходности городских транспортных предприятий. Мы будем следить за развитием ситуации.

Напомним, вопрос о повышении стоимости проезда в ярославском транспорте обсуждали уже давно. В последний раз тариф меняли два года назад. За это время подорожали автобусы, комплектующие, топливо. Некоторые транспортники настаивали на том, что пришла пора повышать цену билетов до максимально возможных значений, установленных областным департаментом регулирования тарифов на этот год: в трамваях и троллейбусах до 31,2 рубля, в автобусах - до 28,62 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти
В Ярославле хотят построить пешеходный мост через Которосль
Двое мстительных поджигателей предстанут перед судом
Ярославец отсудил свое право не платить повышенную цену за горячую воду, несмотря на отсутствие счетчика
Продадут все, что нарастили: ярославцев зовут на масштабную сельхоз-ярмарку
Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле
Буфет в Волковском театре будет работать и после спектаклей
На Чкалова в Ярославле сбили мужчину
Стал известен окончательный приговор водителю, въехавшему в толпу пешеходов на переходе в Ярославле
В Дзержинском районе Ярославля силовики заблокировали вора в торговом павильоне
«Локомотив» в Риге взял верх над «Динамо»
Около ярославского банка задержали мужчину с пистолетом
В ярославской колонии прошла свадьба в старорусском стиле
Медики Соловьевской больницы попросили не спекулировать на теме смертельной аварии в Ярославской области
Водители аж притормаживали: ярославцы залюбовались роскошной осенней радугой
В Рыбинске с 19 сентября стартует отопительный сезон
Сантехники смылись, когда услышали про полицию. Рассказываем о новом виде мошенничества
В Ярославской области могут изменить критерий многодетности семьи
В Ярославле с рельсов сошел трамвай. Еще бы, только посмотрите на это фото
Ярославские боксеры получили новый инвентарь на миллион рублей