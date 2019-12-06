Следователи наградили ярославца, который спас тонущих детей в парке Судостроителей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-06T17:15:04+03:00

Леонид Мельников является юристконсультом «Ярославльводоканала» и молодым отцом Фото: СУ СКР по Ярославской области

Школьники беззаботно катались на коньках, но тонкий лед их не выдержал

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В пятницу, 6 декабря, ярославские следователи наградили Леонида Мельникова. 24 ноября мужчина спас двоих подростков в парке Судостроителей во Фрунзенском районе.

Дети беззаботно катались на коньках на едва замерзшем льду. Лед треснул и школьники стали тонуть. Ярославец быстро среагировал и начал ползти в сторону тонущих. Когда мокрые и сырые подростки оказались на берегу, то сразу же убежали.

– За смелость и активную гражданскую позицию руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области А.М. Соболевым мужчине объявлена благодарность, – сообщили в ведомстве.

Леониду вручил благодарность и памятный подарок председатель региональной общественной организации "Союз ветеранов следствия" Ярославской области А.В. Полуев.

ИСТОЧНИК KP.RU