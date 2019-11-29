2019-11-29T16:29:46+03:00
Общество

Ярославец спас двух тонущих подростков, которые вышли на тонкий лед в парке Судостроителей

Сырые и холодные дети убежали домой, не дождавшись скорой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Леонид не считает себя героем и неохотно идет на интервью/ФОТО: соцсетиЛеонид не считает себя героем и неохотно идет на интервью/ФОТО: соцсети
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Это случилось в прошлое воскресенье, 24 ноября. Леонид Мельников гулял с семьей в парке Судостроителей. Обычный выходной променад не предвещал никаких ЧП, но вдруг мужчина увидел, как на едва замерзшем пруду двое отчаянных подростков катаются на коньках.

В один миг тонкий лед не выдержал и треснул, а ребята стали тонуть, кричать и звать прохожих на помощь.

Леонид бросился к детям. Он понимал, что слабый лед может также сломаться и под ним, и начал ползти в сторону тонущих.

Так мокрые школьники оказались на берегу, а потом сразу же убежали.

– Больше я их не видел, и не слышал, – делится Леонид.

О себе и о своем поступке он рассказывает неохотно. Видимо, не считает себя героем и уверен, что любой нормальный человек на его месте поступил бы также.

Известно лишь, что смелый ярославец является юристконсультом «Ярославльводоканала» и молодым отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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