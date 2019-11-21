В Ярославле поймали водителя с поддельными правами

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-21T11:23:12+03:00

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В Ярославле сотрудники ГИБДД остановили для плановой проверки документов «Рено» и сорвали «джек-пот». 37-летний водитель предъявил поддельные права. Удостоверение забрали на экспертизу, которая установила, что карточка была изготовлена не на государственном предприятии. Мужчина признался, что купил их.

Злоумышленнику грозит до года лишения свободы или принудительные работы.

А вот те, кто только собирается получить настоящие права и те, у кого срок годности этих прав закончился, столкнулись с очень серьезной проблемой: чтобы получить справку от нарколога, людям приходится стоять в очереди не один день. Скоро эта справка подорожает в 13 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU