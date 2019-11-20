Продают очередь и заводят знакомства: ярославцы штурмуют наркологическую больницу, чтобы успеть до подорожания справок

В Ярославле люди второй день стоят в гигантской очереди к наркологу – с 22 ноября цена за справку взлетит аж в 13 раз: вместо 350 рублей придется выложить 4800. Именно столько будет стоить анализ, при помощи которого минздрав планирует выявлять хронических алкоголиков и наркоманов. Ведь, если их выявить заранее, то они не поедут кататься без прав. Или поедут?

- Я встала в очередь вчера вечером, после работы, около 18 часов. – рассказала выстоявшая в бое за заветную справку Светлана. – Ушла домой после девяти вечера, чтобы вернуться сюда утром, в пять!

Но почему люди спохватились только сейчас? Все просто: приказ, подписанный министром здравоохранения Вероникой Скворцовой 10 сентября, опубликовали только через месяц. Ну а дальше, видимо, сработал русский авось, и сегодня в очереди стоят те, кто откладывал этот вопрос на последний момент.

- Мы составили списки, поэтому с утра «вчерашняя» очередь не была нарушена. Врачи начали принимать людей уже ближе к 9 часам, но нас приняли раньше тех, кто пришел наобум. – говорит Светлана.

Если на улице очередь змейкой обвивала здание больницы и заканчивалась где-то за остановкой общественного транспорта, внутри люди стояли настоящей стеной и никого не пропускали. Кажется, ситуацию не спасало даже то, что на работу вышло еще больше врачей, а в городе открыли дополнительные кабинеты - на Кудрявцева, 10.

- И никто ничего не знает, ни люди, ни медики. Мы в очереди друг у друга пытались узнать хоть какие-то подробности, что происходит, заходили в кабинеты, а там выжатые как лимон врачи, - говорит Светлана. – И они-то толком ничего сказать не могут. Нигде нормальной информации нет.

Еще одной проблемой для людей становилось не только попасть внутрь, но и выбраться наружу. Людское море приходилось форсировать, карабкаясь по банкеткам и наступая на ноги.

Надо сказать, что в этой ситуации страдают люди по обе стороны баррикад. Врачам сильно продлили рабочий день, и они вынуждены день напролет выполнять одну и ту же монотонную работу. Но особенно нелегко пришлось тем, кто стоял в очереди сегодня, когда температура опустилась ниже нуля. Но люди находили, чем себя занять и как скоротать время.

- Конечно, мы болтали, смеялись, рассказывали друг другу истории, обсуждали тех, кто придумал это сумасшествие, а некоторые умудрялись продавать свои места.

Очевидцы рассказывают, что люди предлагали за это до пятисот рублей. Некоторые и того меньше. По сравнению с предстоящим повышением, это весьма недорого. Так или иначе, сегодня и завтра медики будут принимать до последнего посетителя. Желаем сил и терпения и тем, и другим.