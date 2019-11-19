Владимир Волков провел техническую приемку Красноборской

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-19T15:25:07+03:00

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Сегодня состоялась техническая приемка участка улицы Красноборской от Сахарова до улицы Университетской. Раньше здесь дороги не было вообще. Мэр Владимир Волков поделился своей радостью в соцсетях:

-Я очень рад, что на карте Ярославля появился новый объект, жители ждали его более 10 лет. Здесь построено по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1,3 км нового дорожного полотна, обустроены тротуары, велосипедная дорожка, установлено освещение, три светофорных объекта, появились остановочные павильоны.

Правда, Красноборская еще не сдана – подрядчик устраняет замечания: промывает ливневки, обустраивает съезды, наносит разметку… Однако есть мнение, что это улицу не спасет.

- Улица Красноборская - это яркий пример переизбытка внимания. В проект её включили после обращения к президенту, смета была составлена очень экономно, сил подрядчика на этот объект не хватало, что в итоге привело к сильной задержке по срокам. Работы выполнялись с нарушением технологии, и я не удивлюсь, если это в итоге скажется на качестве, - рассказал дорожный активист Темур Абдуллаев журналисту КП-Ярославль. - Да, она выглядит красиво сейчас, и сравнивать с тем, что было раньше, нельзя! Но лучше бы работу растянули на два года и нормально уплотнили основание, а асфальт положили в сухую погоду, чем сейчас смотреть на кривые волны и падающие бордюры.

Красноборская и правда все это время была под пристальным вниманием общественности. И подрядчик доказал: объект делали настоящие профессионалы. Даже в снег.

ИСТОЧНИК KP.RU