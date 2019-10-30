В Ярославле профессионалы уложили асфальт в снег по технологии, но с отставанием
На свежеуложенном асфальте грелся, распластавшись, рабочий. В Ярославле выпал снег и резко похолодало, а на улице Красноборской в Ярославле истек срок сдачи объекта. Но погодные условия дорожникам – не помеха. Трудяги продолжили укладку полотна на радость прохожим.
- По новым стандартам снег добавляется для лучшей адгезии, - говорят оптимисты.
- Весной сойдет вместе с асфальтом, – считают пессимисты.
- Штаб вон там, передайте начальникам, что я лучший работник, – попросил рабочий со своего импровизированного ложа, созданного прямо на свежераскатанном дорожном покрытии.
И все-таки, можно ли укладывать асфальт в снег? Мы выехали на место, чтобы разобраться в непростой теме и поговорили с главным инженером «Ярдормоста» Апти Гандалоевым.
Работы идут полным ходомФото: Роман РЫЖИКОВ
- Великолепная погода! – уверен инженер. – За ночь навалило много снега, но нам он не помешал. Во-первых, не было сильных заморозков. Во-вторых, площадка была очищена, пролита и просушена в присутствии технического надзора заказчика, который и дал разрешение на устройство…
- Неблагоприятными погодными условиями приняты условия, при которых температура окружающего воздуха находится в интервале от 5 ºС до минус 10ºС или имеет место выпадение осадков в виде дождя или снега, – гласит Отраслевой методический документ ОДМ 218.3.102-2017.
Однако поспешных выводов делать все же не стоит. По словам специалиста, все работы на объекте выполняются с применением необходимых технологий, проходят строгий контроль и, в конце концов, являются гарантийными. Ни один подрядчик не станет работать себе в ущерб. Во всяком случае, преднамеренно.
- Прежде чем укладывать асфальт, например, на тротуар, сначала идет ручная очистка от снега, потом проливка соляным раствором, затем продувка, и только потом – работа. Сделали 20 метров, дальше опять – прочистка, проливка, продувка…
Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях в асфальт «рекомендуется применять активированные минеральные порошки, специальные добавки ПАВ, специальные модификаторы а также технологию вспенивания битума». Все это есть в распоряжении дорожников на Красноборской.
Дорожники отстают от срокаФото: Роман РЫЖИКОВ
А вот времени у них нет. С сегодняшнего дня начинается отставание от срока, выполнено только 85% работ, а каждый день «неустойки» выливается подрядчику в шестизначную копеечку.
- У нас в планах 7-10 ноября закончить основные работы, если погода не подведет, – говорит Апти Гандалоев. – Но это не значит, что можно допускать брак. У меня гарантийные обязательства. Я отвечаю.
Непогода, действительно, повлияла на ход работ. Дождливое лето не позволило сдать улицу так быстро, как этого хотелось бы. Ведь все мы знаем, что в дождь асфальт не укладывается, правда?
Еще одной причиной задержки стала обыкновенная бюрократия.
- 30% стоимости контракта – переустройство коммуникаций, переустройство газопровода, которое длилось долго из-за согласований. Газопровод - это не так просто… Кабинет, за кабинетом, письмо за письмом – долгая процедура, – объясняет инженер.
Все под контролемФото: Роман РЫЖИКОВ
Дорожный активист Темур Абдулааев:
Я так понимаю, что подрядчик готов показать рецепты смеси, терморазогреватель и документы на присадки. Причем заказчик должен показать акты приемки освидетельствования скрытых работ, по которым он принимает подготовленное основание. Если всего этого нет, то значит, работы проводились на авось, в надежде на удачные лабораторные анализы. Хотя и результаты тоже можно нарисовать.
Пока все дефекты, если они обнаружатся, не будут исправлены, объект не будет сдан, а работы не будут оплачены. В случае, если общественник прав, сдача Красноборской может сильно затянуться. Что ж, дождемся вырубок …
ИСТОЧНИК KP.RU