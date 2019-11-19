В Рыбинске запустили котельную, в которой произошел пожар

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-19T15:12:37+03:00

Пожар в котельной на улице Бурлацкой произошел рано утром 5 ноября. ФОТО: администрация Рыбинска

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Сейчас котельная работает в штатном режиме, все четыре малоэтажных дома отапливаются.

Напомним, что пожар в котельной на улице Бурлацкой произошел рано утром 5 ноября. В огне погиб оператор – 55-летний мужчина.

Из-за огня сильно пострадало автоматическое оборудование, электропроводка, теплоизоляция. Восстановительные работы начались сразу же и велись без выходных. Пока котельная не функционировала, тепло в дома подавалось с помощью модульной котельной. Теперь в ней необходимости нет.

Остались еще некоторые вещи, которые необходимо устранить. Планируется, что полностью работы будут завершены к концу месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU