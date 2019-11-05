Из-за пожара в котельной Рыбинска без отопления остались 4 дома

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-05T12:32:21+03:00

Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. ФОТО: администрация Рыбинска

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Пожар в бытовке котельной в промзоне микрорайона Слип Рыбинска начался около 7 утра сегодня. В результате погиб 55-летний мужчина, без отопления остались четыре малоэтажных дома.

В администрации города по поводу ЧП прошло совещание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям.

- Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. Совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей четырех домов, - сказал заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

Ущерб от возгорания также устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU