2019-11-05T12:32:21+03:00
Общество

Из-за пожара в котельной Рыбинска без отопления остались 4 дома

Сейчас устанавливаются причины возгорания
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. ФОТО: администрация РыбинскаСейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. ФОТО: администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

Пожар в бытовке котельной в промзоне микрорайона Слип Рыбинска начался около 7 утра сегодня. В результате погиб 55-летний мужчина, без отопления остались четыре малоэтажных дома.

В администрации города по поводу ЧП прошло совещание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям.

- Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. Совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей четырех домов, - сказал заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

Ущерб от возгорания также устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославская фирма нарушила валютное законодательство на 500 тысяч долларов
За неделю в Ярославской области ушли из дома 9 подростов
В Ярославской области пройдет большое родительское собрание
Ярославцы могут сообщить о браконьерстве по телефону горячей линии
Житель Ярославской области лишился машины из-за долгов по кредиту
Угличский хлебозавод приостановил свою работу
В Ярославле под ливнем открыли парк 30-летия Победы
В Брейтове собственники бывшего сырзавода ограничат доступ к заброшенным зданиям, чтобы избежать несчастных случаев
В Ярославле Волга загрязняется канализационными стоками из жилого дома
Добро до самого сердца
В Рыбинске в пожаре на котельной погиб оператор
Сдуть не получилось, придется затопить: ярославцы снова получили предупреждение от МЧС
Переславль-Залесский в пятерке лучших городов для путешествий в выходные
Под Ярославлем «Шкода» сбила женщину, а ее тело переехали «Лада» и грузовик
Комбо: житель Ярославской области взял ключи от «Паджеро» у пьяного хозяина, поехал кататься и попал в ДТП
У «бронепоезда» кончилось горючее
«Буревестник» обыграл «Уралмаш» еще до большого перерыва