Из-за пожара в котельной Рыбинска без отопления остались 4 дома
Пожар в бытовке котельной в промзоне микрорайона Слип Рыбинска начался около 7 утра сегодня. В результате погиб 55-летний мужчина, без отопления остались четыре малоэтажных дома.
В администрации города по поводу ЧП прошло совещание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям.
- Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора котельной. Совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос о необходимости установки модульной котельной на месте ЧП для своевременного подключения к теплоисточнику жителей четырех домов, - сказал заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.
Ущерб от возгорания также устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU