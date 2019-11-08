Странное дело: ярославские рабочие сгружают строительный мусор в вырытый в лесу котлован
Ярославцы, проживающие в новостройках на проспекте Фрунзе, заметили странную картину. Рабочие грузят в самосвалы строительный мусор и вывозят его с территории стройки в сторону леса. Там они вырыли небольшой котлован, куда сгружают кирпичи, плитку и куски бетона вперемешку с полиэтиленом.
Ситуация возмутила жителей.
В природоохранной прокуратуре Ярославской области ответили, что такие действия неправомерны и сгружать мусор в отвал нельзя. Редакция КП-Ярославль просит ведомство провести проверку по факту обращения в СМИ горожан.
Затем отвозят недалеко от новых домов/ФОТО: соцсети
И сбрасывают в вырытый котлован/ФОТО: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU