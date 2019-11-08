2019-11-08T17:53:46+03:00
Общество

Странное дело: ярославские рабочие сгружают строительный мусор в вырытый в лесу котлован

Редакция КП-Ярославль просит природоохранную прокуратуру провести проверку
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Сначала мусор грузят на самосвал/ФОТО: соцсетиСначала мусор грузят на самосвал/ФОТО: соцсети
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Ярославцы, проживающие в новостройках на проспекте Фрунзе, заметили странную картину. Рабочие грузят в самосвалы строительный мусор и вывозят его с территории стройки в сторону леса. Там они вырыли небольшой котлован, куда сгружают кирпичи, плитку и куски бетона вперемешку с полиэтиленом.

Ситуация возмутила жителей.

В природоохранной прокуратуре Ярославской области ответили, что такие действия неправомерны и сгружать мусор в отвал нельзя. Редакция КП-Ярославль просит ведомство провести проверку по факту обращения в СМИ горожан.

Затем отвозят недалеко от новых домов/ФОТО: соцсети

Затем отвозят недалеко от новых домов/ФОТО: соцсети

И сбрасывают в вырытый котлован/ФОТО: соцсети

И сбрасывают в вырытый котлован/ФОТО: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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