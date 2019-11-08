Мужчину, который пытался зарезать таксиста на Юбилейном мосту, могут отправить в психушку

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-08T16:44:13+03:00

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Ярославские следователи завершили уголовное дело 35-летнего пассажира такси, который в апреле чуть не убил водителя на Юбилейном мосту. Кровавую разборку он устроил прямо на ходу, напав на мужчину с лезвием в руках. Таксист тогда серьезно пострадал: с ранениями головы, шеи, груди и рук он сумел запереться в машине до приезда полиции.

- В ходе предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой, фигурант уголовного дела признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для применения в отношении мужчины рекомендованной принудительной меры медицинского характера, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU