2019-04-12T17:31:58+03:00
Происшествия

Вся машина в крови: в Ярославле пассажир такси набросился с ножом на водителя

Мужчину спасли прибывшие сотрудники Росгвардии
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"Фото: Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"
Изменить размер текста:

Ужасное происшествие произошло сегодня 12 апреля, около 12:40 на Юбилейном мосту в Ярославле. Пассажир такси напал с лезвием от канцелярского ножа на водителя.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в машину через лобовое стекло – он забирается на капот автомобиля и прыгает по стеклу. К счастью, на помощь водителю вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.

На фотографиях, выложенных в сеть очевидцами, запачканный кровью салон и раненный водитель.

Прибывшие на место правоохранители задержали 35-летнего нападавшего, а водителю и еще одному мужчине, который попытался помочь, оказали помощь до приезда медиков.

УМВД проводит проверку по факту случившегося.

Нападение на таксиста в Ярославле .Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле отметили День космонавтики шариками и установкой телескопа
В Ярославле ищут телефонных лжеминеров: они «заложили» снаряды в 4 больницы
В Ярославле думают над изменением зонирования участков около Павловской рощи
Ярославский «Локомотив» продлил соглашения с Рафиковым, Черепановым и Ильенко на 2 года
Как под Ярославлем польские яблоки давили
В Ярославле начали тестировать производство мальковых кормов для рыб
Владимир Волков уехал в Германию, а ярославцы смеются над его новым замом
Пропавший в Ярославле 12-летний мальчик найден
В Угличе загорелся мезонин деревянного дома купцов Евреиновых
Ярославна заставила ребенка врать судебным приставам, что родителей нет дома
В Ярославской области состоится слет поисковых отрядов
На новых экскурсиях по Ярославской области расскажут о выдающихся земляках и дадут на пробу местные деликатесы
Рыбинский космонавт Алексей Овчинин поздравил землян с Днем космонавтики с борта МКС
Ярославский лихой гонщик на «Инфинити» накопил долгов по штрафам на 100 тысяч рублей
В День победы над Ярославлем пролетят бомбардировщики Воздушно-космических сил России
Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать убитые Промышленную и Осташинскую улицы
8 мая в Ярославле у Воинского мемориального кладбища будет ограничено движение автомобилей
Ярославские чиновники вместе с силовиками искали на Белинском рынке террористов и нелегалов
В Ярославле задержали женщину со свертком героина
В Ярославле 27 и 28 апреля ограничат движение рядом с Успенским и Федоровским соборами
В Рыбинске пьянка закончилась украденной картой и мобильником
В Ярославле проверили маршрутки и выявили серьезные нарушения
Карманная воровка украла кошелек у ярославской бабушки
Тяжкий вред по неосторожности: уличный конфликт жителей Рыбинска закончился разбитой об асфальт головой
Дмитрий Миронов поздравил Валентину Терешкову и Алексея Овчинина с Днем космонавтики
Лечь – не встать: ярославские судебные приставы арестовали диван должника
Первая победа «Ярославича» в плейауте
В Ярославле завершился региональный этап конкурса «Педагог-психолог России»