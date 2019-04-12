Вся машина в крови: в Ярославле пассажир такси набросился с ножом на водителя

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-12T17:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Ужасное происшествие произошло сегодня 12 апреля, около 12:40 на Юбилейном мосту в Ярославле. Пассажир такси напал с лезвием от канцелярского ножа на водителя.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в машину через лобовое стекло – он забирается на капот автомобиля и прыгает по стеклу. К счастью, на помощь водителю вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.

На фотографиях, выложенных в сеть очевидцами, запачканный кровью салон и раненный водитель.

Прибывшие на место правоохранители задержали 35-летнего нападавшего, а водителю и еще одному мужчине, который попытался помочь, оказали помощь до приезда медиков.

УМВД проводит проверку по факту случившегося.

Нападение на таксиста в Ярославле .Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"

ИСТОЧНИК KP.RU