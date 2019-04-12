Вся машина в крови: в Ярославле пассажир такси набросился с ножом на водителя
Ужасное происшествие произошло сегодня 12 апреля, около 12:40 на Юбилейном мосту в Ярославле. Пассажир такси напал с лезвием от канцелярского ножа на водителя.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в машину через лобовое стекло – он забирается на капот автомобиля и прыгает по стеклу. К счастью, на помощь водителю вовремя подоспели сотрудники Росгвардии.
На фотографиях, выложенных в сеть очевидцами, запачканный кровью салон и раненный водитель.
Прибывшие на место правоохранители задержали 35-летнего нападавшего, а водителю и еще одному мужчине, который попытался помочь, оказали помощь до приезда медиков.
УМВД проводит проверку по факту случившегося.
Нападение на таксиста в Ярославле .Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"
ИСТОЧНИК KP.RU