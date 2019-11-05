В Рыбинске в пожаре на котельной погиб оператор

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-05T12:32:40+03:00

Мужчина не успел выбраться из огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Личность мужчины пока не установлена

Изменить размер текста: A A

Рано утром во вторник, 5 ноября, горожане услышали звук сирен пролетающих в сторону микрорайона Слипа пожарных машин.

Позже стало известно о возгорании котельной. Еще спустя время выяснилась, что без жертв не обошлось – погиб оператор. Мужчина не успел выбраться из огня.

– На месте работают следователи-криминалисты, – прокомментировали новость в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. – Идет доследственная проверка.

Личность погибшего пока не установлена. Причина возгорания котельной тоже уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU