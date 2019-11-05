В Рыбинске в пожаре на котельной погиб оператор
Личность мужчины пока не установлена
Мужчина не успел выбраться из огняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром во вторник, 5 ноября, горожане услышали звук сирен пролетающих в сторону микрорайона Слипа пожарных машин.
Позже стало известно о возгорании котельной. Еще спустя время выяснилась, что без жертв не обошлось – погиб оператор. Мужчина не успел выбраться из огня.
– На месте работают следователи-криминалисты, – прокомментировали новость в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. – Идет доследственная проверка.
Личность погибшего пока не установлена. Причина возгорания котельной тоже уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU