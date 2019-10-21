2019-10-21T16:34:38+03:00
Общество

В 2020 году в Ярославле отремонтируют «улицы Победы»

Какие дороги приведут в порядок и почему выбрали именно их?
Полина Вачнадзе
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Наша область и еще 82 региона вошли в одноименный федеральный проект. ФОТО: правительство Ярославской областиНаша область и еще 82 региона вошли в одноименный федеральный проект. ФОТО: правительство Ярославской области
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Максимова, Кудрявцева, Куропаткова, Колышкина, Носкова, Карабулина и Туманова – вот семь «улиц Победы», которые приведут в порядок в следующем году, когда вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Наша область и еще 82 региона вошли в одноименный федеральный проект, по которому реконструируют объекты, названия которых связаны с юбилейной датой. Как отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, это станет данью памяти павшим.

- Сейчас перечисленные улицы находятся в неудовлетворительном состоянии, очень важно, что объекты, названные в честь героев, будут отремонтированы, - сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославского региона Евгений Моисеев.

Всего же в следующем году в области отремонтируют 40 дорог общей протяженностью более 185 километров. А сегодня на заседании муниципалитета Ярославля обсудили, какие проезжие части реконструируют в самом региональном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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