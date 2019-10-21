2019-10-21T12:36:21+03:00
Общество

На ремонт дорог в Ярославле в следующем году будет потрачен 1 миллиард рублей

Отремонтируют 20 дорог и 11 светофоров
Полина Вачнадзе
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680 миллионов рублей на ремонт ярославских дорог выделят из федерального бюджета. ФОТО: мэрия Ярославля680 миллионов рублей на ремонт ярославских дорог выделят из федерального бюджета. ФОТО: мэрия Ярославля
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Этот вопрос обсудили сегодня на заседании муниципалитета Ярославля. Перечень дорог, где пройдет масштабный ремонт в 2020 году, уже сформирован. Критериями отбора стали результаты лабораторных исследований, решения судов, предписания Управления ГИБДД и многочисленные просьбы самих ярославцев. Кроме того, будут отремонтированы светофорные объекты, где произошло наибольшее количество ДТП.

На реконструкцию дорог в Ярославле направят 1 миллиард рублей: 680 миллионов из федерального бюджета, 200 – из областного и 120 – из городского.

Для формирования списка на 2020 год была создана специальная комиссия, куда вошли дорожники, главы районов, сотрудники ГИБДД, общественники.

- Общая работа дала результаты. К обсуждению на этот раз мы привлекли глав районов. При составлении перечня на 2019 год с ними согласования не проходили, в итоге получилось то, что получилось, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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