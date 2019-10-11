Опубликован список дорог Ярославля, которые будут ремонтировать в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-11T10:38:53+03:00

В следующем году по программе БКД будет отремонтировано 25 километров дорог Фото: Роман РЫЖИКОВ

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Вчера в мэрии Ярославля прошло заседание рабочей группы по выполнению проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На нем озвучили предварительный список дорог для включения в нацпроект на следующий год.

- Он составлен с учетом предписания ГИБДД и судебных решений. Будут учитываться мнения общественности и экспертов, постараемся внести необходимые поправки, - сказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Одно из сразу же поступивших предложений – исключить из списка улицу Рылеева и вместо нее отремонтировать улицу 8 Марта, которая находится в удручающем состоянии. Представители власти пообещали выехать на место и по возможности включить разбитую проезжую часть в нацпроект до 2024 года.

Всего же в следующем году по программе БКД будет отремонтировано 25 километров дорог, обустроено и восстановлено 11 светофоров.

Итак, список дорог, включенных в предварительный план ан 2020 год:

- Ленинградский пр.: ул.Строителей – граница города

- ул.Колышкина: ул.Здоровья – ул.Бакунина

- пр-д Шавырина: ул.Урицкого – пр.Дзержинского

- ул.Суркова: Волжская наб. – пр.Октября

- ул.Максимова: ул.Максимова – ул.Первомайская

- ул.Рылеева: ул.Центральная – ул.Софья Перовской

- пр.Машиностроителей: пр.Авиаторов – ул.Панина

- ул.Закгейма: ул.Гудованцева – ул.Маланова

- ул.1-я Забелицкая: ул.Декабристов – ул.Сергея Новожилова

- ул.Куропаткова: ул.Большая Норская – ул.2-я Красноперевальская

- ул.Рыкачева: ул.Курчатова – ул.Титова

- ул.Носкова: ул.Зеленцовская – Комсомольская пл.

- ул.Карла Либкнехта: ул.Добрынина – ул.Радищева

- ул.Розы Люксенбург: ул.Чкалова – ул.Автозаводская

- Волжская наб.: ул.Победы – ул.Красный съезд

- ул.Туманова: ул.Панина – ул.Волгоградская

- Тутаевское ш.: ул.Е.Колесовой – ул.Большая Норская – завершение

- Добрынинский мост

ИСТОЧНИК KP.RU