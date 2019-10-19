СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-19T15:59:59+03:00

После выяснения объема ущерба и будет решаться вопрос о расселении жильцов, а также о выделении им материальной помощи.

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В Ростове Великом будет введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли члены комиссии на заседании КЧС. Одной из первоочередных задач была названа проверка условий размещения погорельцев у родственников.

- Его проведут социальные работники, органы опеки совместно с медиками, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В понедельник дети должны иметь возможность пойти в школу и детский сад.

Сообщается, что после выяснения объема ущерба и будет решаться вопрос о расселении жильцов, а также о выделении им материальной помощи из резервного фонда Правительства области. Напомним, страшный пожар в Ростове унес жизни семерых человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU