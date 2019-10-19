Появился список погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-19T13:02:24+03:00

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Стали известны имена погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом. На данный момент установлены личности шести из семи погибших в ЧП.

1. Куркина Анастасия, 1996 г. р.

2. Куркина Евгения, 2018 г. р.

3. Куркина Алина, 2016 г. р

4. Куркина Милана, г. р

5. Лендинева Полина, 2015 г. р

6. Лендинев Сергей, 2017 г. р

Сообщается, что мать двоих погибших детей Анастасия Лендинева находится в реанимации ЦРБ в тяжелом состоянии.

Личность седьмого погибшего устанавливается, известно, что это взрослый мужчина. Напомним, его последним вытащили из-под завалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU