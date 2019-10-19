Появился список погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом
Стали известны имена погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом. На данный момент установлены личности шести из семи погибших в ЧП.
1. Куркина Анастасия, 1996 г. р.
2. Куркина Евгения, 2018 г. р.
3. Куркина Алина, 2016 г. р
4. Куркина Милана, г. р
5. Лендинева Полина, 2015 г. р
6. Лендинев Сергей, 2017 г. р
Сообщается, что мать двоих погибших детей Анастасия Лендинева находится в реанимации ЦРБ в тяжелом состоянии.
Личность седьмого погибшего устанавливается, известно, что это взрослый мужчина. Напомним, его последним вытащили из-под завалов.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU