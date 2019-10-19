Открыт сбор средств для пострадавших в пожаре, забравшем жизни семи человек
Открылся сбор средств в помощь пострадавшим 19 октября при пожаре в жилом доме на улице Ленинской в Ростове Великом. Сбор денежных средств объявила инициативная группа «Помоги ближнему», его организацией будет заниматься общественная палата Ростова.
- Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам, - написал в социальных сетях мэр Ростова Сергей Шокин. - Номер карты для сбора 4276 7700 1388 5436. У волонтеров только один счет, остерегайтесь мошенников.
Напомним, в результате жуткого ЧП погибли семь человек. Из них пять детей возрастом до шести лет. По факту случившегося заведено уголовное дело.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU