2019-10-19T13:37:45+03:00
Происшествия

Открыт сбор средств для пострадавших в пожаре, забравшем жизни семи человек

Об этом в социальных сетях написал мэр Ростова Великого
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам.Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам.
Изменить размер текста:

Открылся сбор средств в помощь пострадавшим 19 октября при пожаре в жилом доме на улице Ленинской в Ростове Великом. Сбор денежных средств объявила инициативная группа «Помоги ближнему», его организацией будет заниматься общественная палата Ростова.

- Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам, - написал в социальных сетях мэр Ростова Сергей Шокин. - Номер карты для сбора 4276 7700 1388 5436. У волонтеров только один счет, остерегайтесь мошенников.

Напомним, в результате жуткого ЧП погибли семь человек. Из них пять детей возрастом до шести лет. По факту случившегося заведено уголовное дело.

На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мошенники оставили женщину без денег с помощью сайта объявлений
Появился список погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом
Из под завалов сгоревшего дома в Ростове извлечено тело седьмого погибшего
Двое пострадавших в ростовском пожаре находятся в реанимации ЦРБ
В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома
Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы
Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших
Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров
В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам