Открыт сбор средств для пострадавших в пожаре, забравшем жизни семи человек

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-19T13:37:45+03:00

Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам.

Об этом в социальных сетях написал мэр Ростова Великого

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Открылся сбор средств в помощь пострадавшим 19 октября при пожаре в жилом доме на улице Ленинской в Ростове Великом. Сбор денежных средств объявила инициативная группа «Помоги ближнему», его организацией будет заниматься общественная палата Ростова.

- Денежные средства можно перечислить волонтерам, на имя Александра Тинкова, с пометкой погорельцам, - написал в социальных сетях мэр Ростова Сергей Шокин. - Номер карты для сбора 4276 7700 1388 5436. У волонтеров только один счет, остерегайтесь мошенников.

Напомним, в результате жуткого ЧП погибли семь человек. Из них пять детей возрастом до шести лет. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU