Из под завалов сгоревшего дома в Ростове извлечено тело седьмого погибшего
На месте ЧП в Ростове Великом проводятся работы по разбору завалов, образовавшихся в результате пожара. Спустя пять часов после устранения пламени спасателям удалось найти тело седьмого погибшего.
- В эти минуты тело взрослого мужчины извлекаются из-под завалов, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Страшный пожар унес жизни пяти детей и двоих взрослых. По факту случившегося проводится проверка, заведено уголовное дело.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU