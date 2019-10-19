2019-10-19T12:37:47+03:00
Происшествия

Из под завалов сгоревшего дома в Ростове извлечено тело седьмого погибшего

Об этом сообщил в пресс-службе СУ СКР России по Ярославской области
Полина ЗАЙЦЕВА
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Тело седьмого погибшего удалось найти спустя пять часов после устранения пламени.Тело седьмого погибшего удалось найти спустя пять часов после устранения пламени.
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На месте ЧП в Ростове Великом проводятся работы по разбору завалов, образовавшихся в результате пожара. Спустя пять часов после устранения пламени спасателям удалось найти тело седьмого погибшего.

- В эти минуты тело взрослого мужчины извлекаются из-под завалов, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Страшный пожар унес жизни пяти детей и двоих взрослых. По факту случившегося проводится проверка, заведено уголовное дело.

На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU

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