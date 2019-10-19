Двое пострадавших в ростовском пожаре находятся в реанимации ЦРБ
Сообщается, что двое пострадавших в пожаре на улице Ленинской доставлены в реанимацию ростовской ЦРБ. Третий пострадавший ждет отправления в ярославскую больницу имени Соловьева.
- Бригада территориального центра медицины катастроф уже вызвана для транспортировки пострадавшего, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Пожар в доме №13 на улице Ленинской унес жизни семи человек. Пятеро из погибших - дети до шести лет. Причины возникновения пожара устанавливаются.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU