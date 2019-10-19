Двое пострадавших в ростовском пожаре находятся в реанимации ЦРБ

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-19T11:33:06+03:00

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Сообщается, что двое пострадавших в пожаре на улице Ленинской доставлены в реанимацию ростовской ЦРБ. Третий пострадавший ждет отправления в ярославскую больницу имени Соловьева.

- Бригада территориального центра медицины катастроф уже вызвана для транспортировки пострадавшего, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Пожар в доме №13 на улице Ленинской унес жизни семи человек. Пятеро из погибших - дети до шести лет. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU