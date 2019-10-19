Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-19T09:34:29+03:00

Шесть человек погибло, еще один до сих пор не найден Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Ленинской, 13 в огне погибли пять детей

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Страшный пожар на улиц Ленинской в Ярославле унес жизни по меньшей мере шести человек, среди которых пять детей. Один человек остается не найденным.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская. - На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU