Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
Страшный пожар на улиц Ленинской в Ярославле унес жизни по меньшей мере шести человек, среди которых пять детей. Один человек остается не найденным.
- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская. - На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU