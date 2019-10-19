В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-19T10:53:48+03:00

За помощью уже обратились семь человек

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В Правительстве Ярославской области решают вопрос о расселении людей, проживавших в сгоревшем доме в Ростове. По данным на текущий час, за помощью обратились семь человек. Всего в доме было зарегистрировано 28 человек.

- В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения, - сообщил заместитель губернатора Илья Баланин. - На месте происшествия создан оперативный штаб, уже проведено заседание КЧС.

Напомним, страшный пожар унес жизни семи человек, пятеро из них – дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU