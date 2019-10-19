2019-10-19T10:53:48+03:00
Происшествия

В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома

За помощью уже обратились семь человек
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Пожар не могли потушить несколько часов.Пожар не могли потушить несколько часов.
Изменить размер текста:

В Правительстве Ярославской области решают вопрос о расселении людей, проживавших в сгоревшем доме в Ростове. По данным на текущий час, за помощью обратились семь человек. Всего в доме было зарегистрировано 28 человек.

- В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения, - сообщил заместитель губернатора Илья Баланин. - На месте происшествия создан оперативный штаб, уже проведено заседание КЧС.

Напомним, страшный пожар унес жизни семи человек, пятеро из них – дети.

На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы
Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших
Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров
В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам