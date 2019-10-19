В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома
В Правительстве Ярославской области решают вопрос о расселении людей, проживавших в сгоревшем доме в Ростове. По данным на текущий час, за помощью обратились семь человек. Всего в доме было зарегистрировано 28 человек.
- В настоящий момент в ростовском театре создается пункт временного размещения, - сообщил заместитель губернатора Илья Баланин. - На месте происшествия создан оперативный штаб, уже проведено заседание КЧС.
Напомним, страшный пожар унес жизни семи человек, пятеро из них – дети.
На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13
ИСТОЧНИК KP.RU