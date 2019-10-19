Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-19T10:32:33+03:00

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По данным администрации Ростова в результате пожара на улице Ленинской погибли семь человек. Пятеро из них – дети. Сообщается, что еще трое человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

- На месте развернут оперативный штаб. Ситуация находится на личном контроле Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, - написал мэр Ростова Сергей Шокин в своих социальных сетях. - По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения пострадавших.

Напомним, пожар вспыхнул в жилом доме около четырех часов 40 минут утра. Огонь удалось потушить только в семь часов 20 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/738776" frameborder="0"></iframe> На пожаре в Ростове погибли пятеро детей.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинская д.13

ИСТОЧНИК KP.RU