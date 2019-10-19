2019-10-19T09:24:44+03:00
Происшествия

При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших

На улице Ленинской сгорел восьмиквартирный дом
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Огонь распространился на 600 квадратных метровОгонь распространился на 600 квадратных метровФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Ростове Ярославской области страшный пожар унес жизни шестерых человек. Среди них пятеро детей. В 4:43 утра 19 октября вспыхнул дом № 13 по улице Ленинской. В 7:20 адское пламя потушили…

Как сообщил источник КП-Ярославль, при пожаре пострадали:

Ванюшева Л.Ф Ванюшев И.Е Леднева А.

с

На месте трагедии работают специалисты. По факту пожара прокуратура организовала проверку.

Информация уточняется. Мы следим за развитием событий.

Редакция КП-Ярославль соболезнует родным и близким погибших и обескровленных людей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома
Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы
Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров
В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам