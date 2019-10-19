При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-19T09:24:44+03:00

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В Ростове Ярославской области страшный пожар унес жизни шестерых человек. Среди них пятеро детей. В 4:43 утра 19 октября вспыхнул дом № 13 по улице Ленинской. В 7:20 адское пламя потушили…

Как сообщил источник КП-Ярославль, при пожаре пострадали:

Ванюшева Л.Ф Ванюшев И.Е Леднева А.

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На месте трагедии работают специалисты. По факту пожара прокуратура организовала проверку.

Информация уточняется. Мы следим за развитием событий.

Редакция КП-Ярославль соболезнует родным и близким погибших и обескровленных людей

ИСТОЧНИК KP.RU