При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших
На улице Ленинской сгорел восьмиквартирный дом
Огонь распространился на 600 квадратных метровФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ростове Ярославской области страшный пожар унес жизни шестерых человек. Среди них пятеро детей. В 4:43 утра 19 октября вспыхнул дом № 13 по улице Ленинской. В 7:20 адское пламя потушили…
Как сообщил источник КП-Ярославль, при пожаре пострадали:
Ванюшева Л.Ф Ванюшев И.Е Леднева А.
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На месте трагедии работают специалисты. По факту пожара прокуратура организовала проверку.
Информация уточняется. Мы следим за развитием событий.
Редакция КП-Ярославль соболезнует родным и близким погибших и обескровленных людей
ИСТОЧНИК KP.RU