Селифонтовское кладбище начали приводить в порядок

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-17T10:08:46+03:00

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На днях «КП-Ярославль» писала о затоплении на Селифонтовском кладбище – оно повторило печальную учесть Осташинского. Могилы, особенно те, что не подсыпаны, размыло, кресты и венки плавают в воде.

После многочисленных жалоб и возмущений, власти начали приводить кладбище в порядок. Туда уже завезли песок и асфальтовую крошку, сделали дорогу.

- На данный момент происходит отсыпка крошкой и песком. Но это временная мера, в мэрии прорабатывается вопрос организации более долговечной дороги, - пояснил заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Алексей Соков.

ИСТОЧНИК KP.RU