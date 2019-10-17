Селифонтовское кладбище начали приводить в порядок
Туда завезли песок и асфальтовую крошку
Насыпная дорога - временная мера, говорят в мэрии. ФОТО: мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
На днях «КП-Ярославль» писала о затоплении на Селифонтовском кладбище – оно повторило печальную учесть Осташинского. Могилы, особенно те, что не подсыпаны, размыло, кресты и венки плавают в воде.
После многочисленных жалоб и возмущений, власти начали приводить кладбище в порядок. Туда уже завезли песок и асфальтовую крошку, сделали дорогу.
- На данный момент происходит отсыпка крошкой и песком. Но это временная мера, в мэрии прорабатывается вопрос организации более долговечной дороги, - пояснил заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Алексей Соков.
ИСТОЧНИК KP.RU