2019-10-17T10:08:46+03:00
Общество

Селифонтовское кладбище начали приводить в порядок

Туда завезли песок и асфальтовую крошку
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Насыпная дорога - временная мера, говорят в мэрии. ФОТО: мэрия ЯрославляНасыпная дорога - временная мера, говорят в мэрии. ФОТО: мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

На днях «КП-Ярославль» писала о затоплении на Селифонтовском кладбище – оно повторило печальную учесть Осташинского. Могилы, особенно те, что не подсыпаны, размыло, кресты и венки плавают в воде.

После многочисленных жалоб и возмущений, власти начали приводить кладбище в порядок. Туда уже завезли песок и асфальтовую крошку, сделали дорогу.

- На данный момент происходит отсыпка крошкой и песком. Но это временная мера, в мэрии прорабатывается вопрос организации более долговечной дороги, - пояснил заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Алексей Соков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мужчина ловит и ест кошек на глазах у прохожих
В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и съехал на ней в кювет
Ярославским почтальонам выдадут собачьи отпугиватели
В Ярославской области 16-летний подросток угнал скутер
Приставы-молодцы: владелец ярославской валяльной фабрики вернул большой долг в течение часа
В Ярославской области за сутки сгорела машина и гараж
Под Ярославлем ночью столкнулись две фуры
В Рыбинске оградили аварийный дом Рыбакова
В Ярославскую область снова вернется тепло
В Рыбинске монтируют новую площадку для скейтбординга
В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников
Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей
В Ярославле покажут единственное в мире цирковое шоу пингвинов
В Рыбинске поставили ограждение у аварийного здания